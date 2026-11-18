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Nume Ekeghe

Turnover in the Nigerian Foreign Exchange Market (NFEM) increased by 90.04 per cent week-on-week to N3.65 billion in the five trading days ended November 13, 2026, from N1.92 billion recorded in the preceding week, while interbank turnover surged by 198.72 per cent to N1.66 billion from N556.79 million.

Data from the NFEM rates dataset showed that both market segments recorded higher turnover during the week, although the interbank market recorded a significantly faster increase.

A breakdown of daily transactions showed that NFEM turnover opened the week ended November 6 at N227.18 million on Monday, November 2, before increasing by 77.88 per cent to N404.11 million on Tuesday, November 3.

The upward movement continued the previous week with turnover rising by 7.53 per cent to N434.54 million. However, activity moderated the following day, declining by 12.42 per cent to N380.57 million on Thursday, November 5.

The market regained momentum on Friday, November 6, as turnover increased by 24.85 per cent to N475.12 million, bringing transactions for the week to N1.92 billion.

In the following week, NFEM turnover opened lower at N368.80 million on Monday, November 9, representing a 22.38 per cent decline from the preceding Friday.

However, activity strengthened considerably on Tuesday, November 10, when turnover jumped by 120.59 per cent to N813.54 million.

The increase was short-lived, as transactions declined by 51.13 per cent to N397.54 million on Wednesday, November 11. Turnover subsequently recorded its strongest daily performance during the review period on Thursday, November 12, surging by 204 per cent to N1.21 billion.

On Friday, November 13, NFEM turnover moderated by 28.57 per cent to N863.25 million. Despite the decline, the market closed the week with N3.65 billion in transactions, representing a 90.04 per cent increase from the preceding week’s N1.92 billion.

Similarly, interbank turnover recorded a stronger week-on-week expansion, rising by 198.72 per cent to N1.66 billion in the week ended November 13, from N556.79 million in the preceding week.

Daily transactions showed that interbank turnover started at N21.77 million on Monday, November 2, before surging by 446.55 per cent to N118.96 million.

Activity subsequently declined by 15.16 per cent to N100.93 million and fell further by 18.59 per cent to N82.16 million on Thursday, November 5.

However, turnover rebounded sharply on Friday, November 6, increasing by 183.56 per cent to N232.98 million, bringing the week’s interbank transactions to N556.79 million.

The following week opened with a 9.70 per cent decline, as turnover fell to N210.38 million on Monday, November 9. It recovered on Tuesday, November 10, rising by 17.92 per cent to N248.07 million.

Interbank activity weakened on Wednesday, November 11, with turnover declining by 62.51 per cent to N93.01 million.

The market subsequently recorded a significant increase on Thursday, November 12, when transactions surged by 593.30 per cent to N644.85 million, the highest daily interbank turnover across the two weeks.

Turnover moderated by 27.58 per cent to N466.97 million on Friday, November 13. Nevertheless, the five trading days generated N1.66 billion in interbank transactions, representing a 198.72 per cent increase from the previous week’s N556.79 million.