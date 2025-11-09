  • Sunday, 9th November, 2025

Anambra State Governorship Election Results 2025 (as announced by INEC)

Nigeria | 5 seconds ago
Anambra State Governorship Election Results 2025 (as announced by INEC)
S/NLGAADCAPCAPGALP
1Anambra East    
2Anambra West      
3Ayamelum       
4Ogbaru      
5Onitsha North     
6Onitsha South      
7Oyi     
8Awka North      
9Awka South     
10Anaocha       
11Dunukofia  232 3,284  14,89271
12Idemili North      
13Idemili South       
14Njikoka     
15Aguata        
16Ekwusigo      
17Ihiala    
18Nnewi North     
19Nnewi South    
20Orumba North      
21Orumba South     
TOTAL    
WINNER

Related Articles

Founded on January 22, 1995, THISDAY is published by THISDAY NEWSPAPERS LTD., 35 Creek Road Apapa, Lagos, Nigeria with offices in 36 states of Nigeria , the Federal Capital Territory and around the world. It is Nigeria’s most authoritative news media available on all platforms for the political, business, professional and diplomatic elite and broader middle classes while serving as the meeting point of new ideas, culture and technology for the aspirationals and millennials. The newspaper is a public trust dedicated to the pursuit of truth and reason covering a range of issues from breaking news to politics, business, the markets, the arts, sports and community to the crossroads of people and society.

Helpful Links

Contact Us

You can email us at: hello@thisdaylive.com or visit our contact us page.