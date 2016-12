Results from Saturday December 10, 2016 Legislative Re-Run Elections in Rivers State

Ernest CHinwo in Port Harcourt

The Independent National Electoral Commission (INEC), Rivers State hereby make public the Election Results of some Senatorial, Federal and State Constituency seats as declared and released by the various Returning officers as follows:

SENATORIAL DISTRICT

S/N SENATORIAL DISTRICT & CODE NAME OF CANDIDATE SEX PARTY VOTES SCORED REMARKS 1 RIVERS EAST ANDREW IGBONULE UCHENDU M APC 34,193 2 SD/094/RV ELLARINE ERE EMENIKE F ID 67 3 CHIZI MICHAEL ATATA M LP 230 4 CHIEF MACLEOD O. AMAMINA M NNPP 65 5 SEN. GEORGE THOMPSON SEKIBO M PDP 93,098 ELECTED 1 RIVERS SOUTH EAST MAGNUS NGEI ABE M APC 125938 ELECTED 2 SD/095/RV KINGSLEY ONYEKWERE OKECHUKWU M LP 549 3 COMRADE OKEY GRAHAM UDE M NNPP 96 4 OLAKA JOHNSON NWOGU M PDP 25394 5 BROWN ELFREDER F UDP 99 1 RIVERS WEST RT. HON. OTELEMABA D. AMACHREE M APC 46898 2 SD/096/RV ARCH BISHOP DR. BOMA SAMSON M LP 578 3 MADAM FLORENCE O. AMADI F NNPP 170 4 HON. OSINAKACHUKWU T. IDEOZU M PDP 107166 ELECTED 5 DAIBI GARISON BOB-MANUEL M PPA 291 6 LAWSON P. ECHEYA PHILIP M SDP 194

FEDERAL CONSTITUENCY

S/N CONSTITUENCY NAME OF CANDIDATE SEX PARTY VOTES SCORED REMARKS 1 OPOBO/NKORO/ANDONI SAMSON GILBERT M APC 15434 2 OGWUNTE PAUL M LP 114 3 AWJI INOMBEK ADIANTE M PDP 16234 ELECTED 1 TAI/ELEME/OYIGBO MPIGI BARINADA M APC 48760 ELECTED 2 MENNI MITCHEL OBE M LP 552 3 JACOBSON B. NBINA M PDP 11737 1 KHANA/GOKANA PRONEN MAURICE M APC 68219 ELECTED 2 GBINU LEDUM M ID 52 3 SAM BARIKPOA M LP 1,811 4 DUMNA MENE RANSON DEKOR M PDP 20329 5 MR. JAMES DOUGLAS BUABEE M SDP 74 1 AKUKU-TORU/ASARI-TORU DAWARI IBIETELA GEORGE M APC 8,817 2 DOUGLAS WASERITE DODITE MANUEL M LP 249 3 BOMA GOODHEAD M PDP 39,444 ELECTED 4 OKOROSA PRINCE JOHN M PPA 217 5 JOSEPHINE YOUNG-ARNEY F SDP 65 1 IKWERRE/EMOHUA WIHIOKA CHIDI FRANK M APC 55,092 ELECTED 2 AMADI PAUL ONDUHA M APGA 10 3 CHIMA EDWIN M ID 0 4 CHIEF ISAAC OJOKUDEDE WONWU M LP 2554 5 COMRADE ORIJI NYECHE M NNPP 0 6 EMEKENGWA BONIFACE, SUNDAY M PDP 7818

STATE CONSTITUENCY