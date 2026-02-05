  • Thursday, 5th February, 2026

BAS Capital Acquires DOT Microinsurance Limited

Life & Style | 20 minutes ago

BAS Capital has announced its acquisition of DOT Microinsurance Limited. 

The public disclosure follows regulatory approvals, including National Insurance Commission (NAICOM)’s No Objection for the restructuring of DOT Microinsurance’s shareholding, issued on August 7, 2025.

DOT Microinsurance Limited operates within Nigeria’s microinsurance sector, providing accessible risk protection to individuals and small businesses.

The acquisition supports BAS Group’s long-term strategy to build an inclusive, resilient financial services ecosystem across Africa.

Related Articles

Founded on January 22, 1995, THISDAY is published by THISDAY NEWSPAPERS LTD., 35 Creek Road Apapa, Lagos, Nigeria with offices in 36 states of Nigeria , the Federal Capital Territory and around the world. It is Nigeria’s most authoritative news media available on all platforms for the political, business, professional and diplomatic elite and broader middle classes while serving as the meeting point of new ideas, culture and technology for the aspirationals and millennials. The newspaper is a public trust dedicated to the pursuit of truth and reason covering a range of issues from breaking news to politics, business, the markets, the arts, sports and community to the crossroads of people and society.

Helpful Links

Contact Us

You can email us at: hello@thisdaylive.com or visit our contact us page.