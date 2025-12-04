  • Thursday, 4th December, 2025

Full List of Ambassadorial Nominees

President Bola Ahmed Tinubu on Thursday transmitted a list of 65 ambassadorial nominees to the Senate, seeking their prompt confirmation in line with Section 171 (1), (2) and (4) of the 1999 Constitution.

See full list below.

Career Nominees:

Abia: Ambassador Ezenwa Chukwuemeka

Adamawa: Maimuna Ibrahim

Anambra: Monica Ogochukwu

Bauchi: Ambassador Mohammed Mahmoud Lele

Bayelsa: Endoni Sindo

Borno: Ambassador Ahmed Mohammed Monguno

Cross River: Jane Adams Okon Michael

Delta: Clark Omeruo Alexandra

Ebonyi: Chimma Geofrey Davies

Edo: Oduma Yvonne Ehinose, Wasa Segun Ige

Ekiti: Adeyemi Adebayo Emmanuel

Enugu: Onaga Ogechukwu Kingsley

Jigawa: Magaji Umar

Kaduna: Mohammed Saidu Dahiru

Kano: AbdulSalam Abus Zayat

Katsina: Shehu Barde, Aminu Nasiu

Kebbi: Abubakar Musa Musa, Mohammed Idris

Kogi: Bako Adamu Umar

Kwara: Sulu-Gambari Olatunji Ahmed

Lagos: Ramata Mohammed

Nasarawa: Shaga John Shama

Niger: Salau Hamza Mohammed, Ibrahim Danlami

Ogun: Adeola Ibrahim Mopelola

Ondo: Ruben Abimbola Samuel

Osun: Akande Wahab Adekola

Oyo: Adedokun Esther

Plateau: Gedagi Joseph John

Rivers: Luther Obomode Ayokalata

Taraba: Danladi Yakubu Yaku

Zamfara: Bello Dogondaji

Non-Career Nominees

Adamawa: Grace Bent

Akwa Ibom: Solomon Ita Enang

Anambra: Nkechi Linda Okocha

Bauchi: Mahmud Yakubu

Bayelsa: Philip K. Ikurusi

Benue: Paul Oga Adikwu

Cross River: Vice Admiral Ibok-Ete Ibas (rtd.)

Edo: Hon. Abasi Braimah

Ekiti: Erelu Angela Adebayo; Barr.

Olumilua Oluwayimika

Enugu: Rt. Hon. Ifeanyi Ugwuanyi

Imo: Barr. Chioma Ohakim

Kano: Lt.-Gen. Abdulrahman Dambazau (rtd.)

Katsina: Hon. Tasiu Musa Maigari

Kogi: Alhaji Abubakar Sanusi Aliyu

Lagos: Olufemi Pedro

Nasarawa: Barr. Mohammed Ubandoma Aliyu

Ondo: Senator Jimoh Ibrahim;

Ondo: Ambassador Joseph Sola Iji

Osun: Fani-Kayode; Professor O. Adewole

Oyo: Florence Ajimobi; Lola Akande

Plateau: Professor Nora Ladi Daduut;

Plateau: Yakubu N. Gambo

Rivers: Chukwujinka Okocha

Sokoto: Haruna Abubakar

Taraba: Rt. Hon. Jerry Samuel Manwe

Yobe: Adamu Garba Talba Nangree

