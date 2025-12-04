Full List of Ambassadorial Nominees
President Bola Ahmed Tinubu on Thursday transmitted a list of 65 ambassadorial nominees to the Senate, seeking their prompt confirmation in line with Section 171 (1), (2) and (4) of the 1999 Constitution.
See full list below.
Career Nominees:
Abia: Ambassador Ezenwa Chukwuemeka
Adamawa: Maimuna Ibrahim
Anambra: Monica Ogochukwu
Bauchi: Ambassador Mohammed Mahmoud Lele
Bayelsa: Endoni Sindo
Borno: Ambassador Ahmed Mohammed Monguno
Cross River: Jane Adams Okon Michael
Delta: Clark Omeruo Alexandra
Ebonyi: Chimma Geofrey Davies
Edo: Oduma Yvonne Ehinose, Wasa Segun Ige
Ekiti: Adeyemi Adebayo Emmanuel
Enugu: Onaga Ogechukwu Kingsley
Jigawa: Magaji Umar
Kaduna: Mohammed Saidu Dahiru
Kano: AbdulSalam Abus Zayat
Katsina: Shehu Barde, Aminu Nasiu
Kebbi: Abubakar Musa Musa, Mohammed Idris
Kogi: Bako Adamu Umar
Kwara: Sulu-Gambari Olatunji Ahmed
Lagos: Ramata Mohammed
Nasarawa: Shaga John Shama
Niger: Salau Hamza Mohammed, Ibrahim Danlami
Ogun: Adeola Ibrahim Mopelola
Ondo: Ruben Abimbola Samuel
Osun: Akande Wahab Adekola
Oyo: Adedokun Esther
Plateau: Gedagi Joseph John
Rivers: Luther Obomode Ayokalata
Taraba: Danladi Yakubu Yaku
Zamfara: Bello Dogondaji
Non-Career Nominees
Adamawa: Grace Bent
Akwa Ibom: Solomon Ita Enang
Anambra: Nkechi Linda Okocha
Bauchi: Mahmud Yakubu
Bayelsa: Philip K. Ikurusi
Benue: Paul Oga Adikwu
Cross River: Vice Admiral Ibok-Ete Ibas (rtd.)
Edo: Hon. Abasi Braimah
Ekiti: Erelu Angela Adebayo; Barr.
Olumilua Oluwayimika
Enugu: Rt. Hon. Ifeanyi Ugwuanyi
Imo: Barr. Chioma Ohakim
Kano: Lt.-Gen. Abdulrahman Dambazau (rtd.)
Katsina: Hon. Tasiu Musa Maigari
Kogi: Alhaji Abubakar Sanusi Aliyu
Lagos: Olufemi Pedro
Nasarawa: Barr. Mohammed Ubandoma Aliyu
Ondo: Senator Jimoh Ibrahim;
Ondo: Ambassador Joseph Sola Iji
Osun: Fani-Kayode; Professor O. Adewole
Oyo: Florence Ajimobi; Lola Akande
Plateau: Professor Nora Ladi Daduut;
Plateau: Yakubu N. Gambo
Rivers: Chukwujinka Okocha
Sokoto: Haruna Abubakar
Taraba: Rt. Hon. Jerry Samuel Manwe
Yobe: Adamu Garba Talba Nangree