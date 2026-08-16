  • Sunday, 16th August, 2026

OSUN GOVERNORSHIP ELECTION RESULTS 2026 (As announced by INEC)  

Breaking | 50 minutes ago

SUNDAY 16 AUGUST 2026

OSUN GOVERNORSHIP ELECTION RESULTS 2026 (As announced by INEC)  
S/N                                 LGA                       ACCORD   ADC     APCWINNER                         
1Aiyedaade    
2Aiyedire    
3Atakunmosa East    
4Atakunmosa West    
5Boluwaduro 7,118 179 7,050 ACCORD
6Boripe 12,448 379 19,963 APC
7Ede North    
8Ede South 26,188 390 6,219 ACCORD
9Egbedore    
10Ejigbo    
11Ife Central 21,280 504 16,208 ACCORD
12Ife East 27,201 935 18,600 ACCORD
13Ife North 13,879 333 9,613 ACCORD
14Ife South    
15Ifedayo 7,427 115 6,836 ACCORD
16Ifelodun    
17Ila    
18Ilesa East    
19Ilesa West 16,196 673 12,756 ACCORD
20Irepodun 14,504 249 15,713 APC
21Irewole    
22Isokan    
23Iwo    
24Obokun 12,023 205 16,120 APC
25Odo Otin 18,003 377 15,435 ACCORD
26Ola Oluwa    
27Olorunda    
28Oriade 21,343 423 14,863 
29Orolu 12,352 236 10,622 ACCORD
30Osogbo 36,480 1,503 30,474 ACCORD
           TOTAL    
WINNER / GOVERNOR-ELECT 

Related Articles

Founded on January 22, 1995, THISDAY is published by THISDAY NEWSPAPERS LTD., 35 Creek Road Apapa, Lagos, Nigeria with offices in 36 states of Nigeria , the Federal Capital Territory and around the world. It is Nigeria’s most authoritative news media available on all platforms for the political, business, professional and diplomatic elite and broader middle classes while serving as the meeting point of new ideas, culture and technology for the aspirationals and millennials. The newspaper is a public trust dedicated to the pursuit of truth and reason covering a range of issues from breaking news to politics, business, the markets, the arts, sports and community to the crossroads of people and society.

Helpful Links

Contact Us

You can email us at: hello@thisdaylive.com or visit our contact us page.