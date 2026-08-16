OSUN GOVERNORSHIP ELECTION RESULTS 2026 (As announced by INEC)
SUNDAY 16 AUGUST 2026
|OSUN GOVERNORSHIP ELECTION RESULTS 2026 (As announced by INEC)
|S/N
|LGA
|ACCORD
|ADC
|APC
|WINNER
|1
|Aiyedaade
|2
|Aiyedire
|3
|Atakunmosa East
|4
|Atakunmosa West
|5
|Boluwaduro
|7,118
|179
|7,050
|ACCORD
|6
|Boripe
|12,448
|379
|19,963
|APC
|7
|Ede North
|8
|Ede South
|26,188
|390
|6,219
|ACCORD
|9
|Egbedore
|10
|Ejigbo
|11
|Ife Central
|21,280
|504
|16,208
|ACCORD
|12
|Ife East
|27,201
|935
|18,600
|ACCORD
|13
|Ife North
|13,879
|333
|9,613
|ACCORD
|14
|Ife South
|15
|Ifedayo
|7,427
|115
|6,836
|ACCORD
|16
|Ifelodun
|17
|Ila
|18
|Ilesa East
|19
|Ilesa West
|16,196
|673
|12,756
|ACCORD
|20
|Irepodun
|14,504
|249
|15,713
|APC
|21
|Irewole
|22
|Isokan
|23
|Iwo
|24
|Obokun
|12,023
|205
|16,120
|APC
|25
|Odo Otin
|18,003
|377
|15,435
|ACCORD
|26
|Ola Oluwa
|27
|Olorunda
|28
|Oriade
|21,343
|423
|14,863
|29
|Orolu
|12,352
|236
|10,622
|ACCORD
|30
|Osogbo
|36,480
|1,503
|30,474
|ACCORD
|TOTAL
|WINNER / GOVERNOR-ELECT