(updated)Senate Confirms Lai Mohammed, Ngige, Malami, Fashola, Onyeama, 38 Others as Ministers

By Deji Elumoye in Abuja

The Senate on Tuesday confirmed the nomination of 43 ministerial nominees, a week after the names were submitted to the upper legislative chambers by President Muhammadu Buhari.

Senate President, Dr Ahmad Lawan, after the Red Chamber had screened the last three nominees at the Committee of the Whole, subjected the individual names of the ministerial nominees to voice vote and was unanimously carried.

Full list of confirmed Ministers :

1. Dr Uchechukwu Ogah (Abia)

2. Muhammad Musa Bello (Adamawa)

3. Sen Godswill Akpabio (Akwa Ibom)

4. Chris Ngige (Anambra)

5. Sharon Ikeazu (Anambra)

6. Adamu Adamu (Bauchi)

7. Ambassador Mariam Katagum (Bauchi)

8. Timipre Silva (Bayelsa)

9. Sen. George Akume (Benue)

10. Mustapha Baba Shehuri (Borno)

11. Goddy Jedi Agba (Cross River)

12. Festus Keyamo (Delta)

13. Ogbonnaya Onu (Ebonyi)

14. Dr Osagie Ehanire (Edo)

15. Clement Anade Agba (Edo)

16. Otunba Richard Adeniyi Adebayo (Ekiti)

17. Geofery Oyeanma (Enugu)

18. Ali Isa Ibrahim pantami (Gombe)

19. Emeka Nwajuba (Imo)

20. ENG. Sulaiman Adamu (Jigawa)

21. Zainab Shamsuna Ahmed (Kaduna)

22. Dr. Mohammed Mahmoud (Kaduna)

23. Sabo Nanono (Kano)

24. Maj Gen. Bashir Magashi (Kano)

25. Hadi Sirika (Katsina)

26. Abubarkar Malami (Kebbi)

27. Ramatu Tijani (Kogi)

28. Lai Mohammed (Kwara)

29. Gbemisola Saraki (Kwara)

30. Babatunde Raji Fashola (Lagos)

31. Sen. Adeleke Mamora (Lagos)

32. Mohammed H. Abdullahi (Nasarawa)

33. Amb. Zubairu Dada (Niger)

34. Olamilekan Adegbite (Ogun)

35. Sen. Tayo Alasoadura (Ondo)

36. Rauf Aregbesola (Osun)

37. Sunday Dare (Oyo)

38. Pauline Tallen (Plateau)

39. Rotimi Amaechi (Rivers)

40. Mohammed Maigari Dangadi (Sokoto)

41. Saleh Mamman (Taraba)

42. Abubakar B. Aliyu (Yobe)

43. Sadiya Umar Faruk (Zamfara)